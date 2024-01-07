Мир 07 января 2024, 22:34 Кличко приобрел элитный особняк в Германии Мэр Киева Кличко задекларировал дорогостоящий особняк в Гамбурге РИА «Новости»

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Мэр Киева Виталий Кличко стал владельцем элитного особняка в Гамбурге в конце 2023 года, указав ее в декларации. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

О приобретении киевского градоначальника узнали из его декларации о доходах. Элитная недвижимость обошлась Кличко в 227 миллионов гривен (более 536 миллионов рублей). Общая площадь дома составила 750 квадратных метров.

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«Градоначальник 20 декабря получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру — но в мае 2023 года перешла в собственность Виталия», — уточнило издание.

Это не единственная иностранная недвижимость Кличко. Он владеет еще одним особняком в Гамбурге, расположенном, как сообщили немецкие СМИ, в районе парка Отмаршен.

В конце 2023 года интернет-издание The Intel Drop сообщило, президент Украины Владимир Зеленский через подставную фирму приобрел в Германии виллу «Дом на Богензее», которая ранее принадлежала министру пропаганды третьего рейха Йозефу Геббельсу.

Второе интересное обстоятельство сделки — компания Film heritage Inc, купившая особняк за восемь миллионов евро (более 793 миллионов рублей), входит в состав президентских активов.