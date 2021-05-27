Уличная художница подала в суд на Ватикан за нарушение авторских прав

Уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на главпочтамт Ватикана за неправомерное использование ее рисунков на почтовых марках. Она требует выплатить за моральный ущерб 130 тысяч евро.

В 2019 году художница изобразила Иисуса Христа, на туловище которого нарисовано человеческое сердце с надписью «Просто используй его», на мосту возле Ватикана. Работу она подписала своими инициалами. Об этом сообщило издание Associated Press.

Через год она увидела, что ее рисунок использовали на пасхальных почтовых марках. Тираж составил 80 тысяч марок по 1,15 евро за штуку. Разрешения у нее никто не спросил, тем самым нарушив авторские права. Она подала заявление в суд, в котором просит выплатить ей 130 тысяч евро за моральный ущерб.

Алессия Бэброу отметила, что иск не является нападением на католическую церковь Ватикана, она просто пытается защитить свои авторские права.

Эксперт по авторскому праву Массимо Стерпи отметил, что в большинстве стран Европы и США авторское право уличных художников защищено законом, если даже произведение было создано на государственной или частной территории без разрешения.