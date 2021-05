Картину Бэнкси продали за $13 млн. За работу заплатили криптовалютой

Картина известного уличного художника ушла с молотка почти за 13 миллионов долларов. При этом покупателю разрешили заплатить за работу «Love Is In The Air» («Любовь витает в воздухе») криптовалютой.

«После 14-минутной битвы между четырьмя участниками ставка на культовое изображение Бэнкси „Любовь витает в воздухе“ собрала 12,9 миллиона долларов», — сообщил в Twitter аукционный дом Sothebyʼs. Изначально граффити оценивали в 3-5 миллионов долларов. Аукцион проходил 12 мая в Нью-Йорке. В пресс-службе отметили, что за физический лот впервые разрешили заплатить криптовалютой — биткоином или эфириумом. О такой возможности аукционный дом объявил в начале мая. Sothebyʼs подписал договор с криптобиржей Coinbase. Глава аукционного дома Чарльз Стюарт пояснял, что к криптовалюте растет интерес, поэтому ее решили внедрить в качестве нового способа оплаты. Граффити «Любовь витает в воздухе» появилось в 2003 году в Вифлееме. Бэнкси создал эту работу после появления стены между Израилем и западным берегом Иордана.