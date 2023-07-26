Мир 26 июля 2023, 03:38 «Укржелдорога» после скандала пообещала убрать русский язык из билетов на проезд Freepik

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Проездные билеты на поезда на Украине будут печатать только на украинском и английском языках, русский больше не рассматривают. Об этом сообщила компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») в Telegram-канале.

Такие меры приняли после скандального инцидента с билетами из польского города Перемышля во Львов, которые имели в себе информацию на русском языке. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь решил проверить железнодорожную компанию.

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«Вот новый электронный международный билет „Укржелдороги“ <…> на украинском и английском», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что активисты могут больше не беспокоиться за украинизацию железной дороги. Обновленный формат билетов согласовывают с международными партнерами в соответствии с правилами. В пресс-службе отметили, что до конца декабря 2023 года выпустят новые вывески, бланки и навигацию на украинском языке.

Ранее в Киевской области началась драка после прослушивания песни на русском языке несколькими людьми. Компания на улице включила песню «На теплоходе музыка играет» и напоролась на неприятности.