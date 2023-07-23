Мир 23 июля 2023, 00:04 Украинцы подрались из-за песни на русском языке под Киевом «Страна.ua»: драка произошла из-за песни «На теплоходе музыка играет» в Киевской области Freepik

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Потасовка произошла в Белой Церкви в Киевской области. Здесь несколько человек слушали на улице песню «На теплоходе музыка играет», сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню „На теплоходе музыка играет“ на улице», — отметили в публикации.

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В июне жительница Львова начала высказывать подростку претензии из-за песни на русском языке. Ее возмутило, что парень играл на гитаре и исполнял песни советского рок-музыканта Виктора Цоя. Женщину настолько возмутило, что уличный музыкант говорит на русском, что она грозилась вызвать полицию.

Позже депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека. Однако в госагентстве по искусству при Минкультуры заявили, что песни Цоя на Украине не запрещено исполнять публично. После этого пользователи Сети устроили масштабную протестную акцию в поддержку русского языка.