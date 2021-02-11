Евросоюз назвал главную для Украины реформу

Украине необходима эффективная судебная система, иначе построить правовое государство не получится. В Евросоюзе отметили, что приоритетом для Киева является судебная реформа.

Мнение по этому вопросу высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Ее провели по итогам заседания Совета ассоциации Украины и ЕС, уточнило РИА «Новости».

«Главная реформа — это реформа судебной системы», — подчеркнул Боррель.

По его словам, строить правовое государство, в котором соблюдаются права человека, «без независимой и эфективной судебной власти и системы» невозможно. Глава дипломатии ЕС назвал ее основой демократии.

Нельзя надеяться и на эффективную борьбу с коррупцией без указанной реформы, указал Боррель. Он обсудил с украинским премьером ситуацию с Конституционным судом Украины.

Совет ассоциации Украина — Евросоюз собрался на седьмое заседание в Брюсселе 11 февраля. В Киеве назвали мероприятие точкой отсчета для реализации практических договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.