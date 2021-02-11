«Нафтогаз» уличили в предательстве Зеленского

Компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго. Поступок монополиста подставил президента Украины Владимира Зеленского: он обещал, что тарифы для населения расти не будут.

Решение «Нафтогаза» эксперт издания «Главред» охарактеризовал медвежьей услугой для ТКЭ. В сезоне 2021/22 сфера будет вынуждена резко повышать стоимость тепла. Компаниям необходимо компенсировать потери за прошлый сезон и заложить их на будущий.

Именно тогда, указано в материале, «народ вспомнит Зеленского не злым тихим словом». Даже закрытие телеканалов не поможет сгладить ситуацию.

«Зато „Нафтогаз“ будет исподтишка смеяться над Зеленским в своем заповеднике невиданных премий», — указал автор статьи.

Политика газовиков скажется и на репутации премьер-министра Дениса Шмыгаля, который недавно подписал меморандум с ТКЭ о стабильной цене на газ для этих предприятий. Проблемы могут возникнуть и у местных властей. Для ТКЭ нужны дотации, а в большинстве регионов денег на них нет. И задолженность потребителей неизбежно вырастет.

«„Нафтогаз“ в очередной раз себя показывает антиукраинской компанией, которая лишь формально остается в статусе „национальной“», — заключили в материале.

В начале февраля экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила уволить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.