29 ноября 2023, 23:24
Украину ждет судьба Кипра, но мирных переговоров не будет — чешский политик
Пояр: конфликт на Украине решат способом Кипра, но без мирных переговоров
Украинский конфликт может ждать то же, что произошло на Кипре — остров фактически разделили на две половины, одна из которых принадлежит Греции, другая — Турции. Об этом заявил советник чешского премьер-министра по безопасности Томаш Пояр в беседе с изданием Dennik Postoj.
На вопрос журналиста о применении корейского варианта на Украине Пояр ответил, что сценарий Кипра кажется ему более вероятным.
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«Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный. Но возможно, что там (на Украине — прим. ред.) установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие. Мирного договора давайте ожидать не будем», — заявил он.
Пояр отметил, что после вероятного разделения Украины на две половины, западную часть страны смогут принять в ЕС и НАТО, как однажды это произошло с Западной Германией. При этом ключевым условием будет прекращение боевых действий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предсказал, когда закончится специальная военная операция. По его словам, российская сторона победит в 2024 году. Он подчеркнул, что ВС РФ продвигаются к цели уверенными шагами.
Кипр
Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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