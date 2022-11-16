Мир 16 ноября 2022, 14:46 Украину уличили в минировании территорий на границе с Белоруссией Глава пограничного комитета Белоруссии Лаппо уличил Украину в подрыве дорог между странами РИА «Новости»

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Представители Украины взрывают мосты на граничащих с Белоруссией территориях. Такое заявление сделал глава Государственного пограничного комитета страны — члена Союзного государства Анатолий Лаппо. Его слова процитировало местное издание БелТА.

«Приграничье с Белоруссией на Украине заминировано», — заявил он.

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Лаппо сообщил, что сейчас практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении разрушены. По его словам, их взрывали. Кроме того, он заявил о причастность Украины к такой деятельности.

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«Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении», — сказал Лаппо.

По его словам, расположенные в этих регионах дороги непригодны для проезда.

Днем ранее, 15 ноября, МВД Белоруссии заявило о внедрении усиленных мер безопасности на границе с Украиной. В частности, представители ведомства сообщили об изменении в составе патрульных групп. Для осмотра территорий привлекли дополнительные силы спецподразделений и отряды спецназа полиции.