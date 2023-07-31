Мир 31 июля 2023, 14:45 Украину уличили в использовании своих раненых военных в качестве биоматериала Секретарь Совбеза Патрушев: ВСУ используют своих раненых военных для трансплантации РИА «Новости»

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Киевский режим стал использовать раненых украинских военных в качестве биоматериала. Тайно их органы передают для трансплантации. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Украинцев не только бросают на так называемые „мясные штурмы“, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — сказал он во время совещания в Петрозаводске по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

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Патрушев предположил, что украинский президент Владимир Зеленский не просто так подписал в прошлом году закон о трансплантации. Документ предусматривает пересадку органов без согласия человека.

Секретарь Совбеза России еще в апреле 2022 года года говорил о том, что западные страны столкнулись с оживлением теневого рынка по покупке человеческих органов «у социально уязвимых слоев населения Украины» для подпольных операций по трансплантации пациентам из Европы.