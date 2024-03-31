Мир 31 марта 2024, 21:58 Украину призвали прислушаться к прогнозу Маска о потере Одессы Экс-советник Кучмы Соскин призвал Киев прислушаться к прогнозу Маска по Одессе Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Киевским властям стоит прислушаться к совету американского бизнесмена Илона Маска и пойти на мирные переговоры с Россией, чтобы не потерять Одессу и выход к Черному морю. Такое мнение озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

«Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. Для Земли он „мегауровень“, плюс он чрезвычайно популярный, его мысли и высказывания анализируют все. Он и сказал, что, если Киев не войдет в процесс перемирия, наступит потеря Одессы», — напомнил Соскин.

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Эксперт также предположил, что Украина в случае отказа от переговоров может потерять не только крупные города, но и энергетическую структуру, которую уничтожит российская армия. Соскин сделал вывод, что мирные переговоры — оптимальный выход для Киева в создавшейся ситуации.

Накануне Илон Маск написал большой пост об Украине. По словам бизнесмена, у ВСУ нет шансов вернуть территории, а продолжение военных действий приведет лишь к новым территориальным потерям. В конце концов, российская армия может лишить Украину Одессы и выхода к Черному морю.