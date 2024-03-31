Мир 31 марта 2024, 00:42 Илон Маск посоветовал Украине пойти на переговоры, чтобы не потерять Одессу Маск: отказавшись от переговоров, Украина потеряет Одессу Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Отказываясь от переговоров с Россией, Украина рискует потерять Одессу и выход к Черному морю. Об этом написал Илон Маск в соцсети X.

В своем посте бизнесмен назвал контрнаступление Украины трагической ошибкой. По его словам, легко было предсказать провал этой операции. Поэтому год назад он рекомендовал властям Киева направить все силы и ресурсы на оборону, хотя и в этом случае удержать землю Украине было бы сложно.

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«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территории получит Россия, пока она не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если конфликт продлится достаточно долго, падет и Одесса», — предупредил Маск.

По мнению бизнесмена, главный вопрос — потеряет ли Украина доступ к Черному морю в результате конфликта. Маск рекомендовал киевским властям пойти на переговоры прежде, чем это произойдет.

Ранее о неминуемом освобождении Одессы российской армией заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.