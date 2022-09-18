Мир 18 сентября 2022, 00:54 Поделиться Telegram

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Viber Украину предупредили об опасности платы территорией в обмен на помощь Запада Rebelion: Украина своими территориями заплатит за военную помощь Запада Pxhere.com

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За военную помощь Запада Киев может заплатить своими территориями. Об этом в статье для испанского издания Rebelion написал обозреватель Пабло Хофре Леаль. Он отметил, что на помощь Запада Украина согласилась по «ленд-лизу», тем самым поставив собственный суверенитет под угрозу.

За это соглашение Киеву придется расплачиваться территориями, допустил Леаль. Автор статьи указал, что Украина может отдать их в распоряжение США и НАТО.

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Для покрытия «непомерно огромного долга» от Украины потребуют представить в распоряжение часть страны, отметил обозреватель.

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«США и Североатлантический альянс намерены построить десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях», — предупредил Леаль.

По его словам, «Киев сам себе роет яму». Запад, как указал обозреватель, намеренно навязывает Украине вооружения. Это делается для того, чтобы впоследствии обслуживать и модернизировать их, выкачивая таким образом средства из Киева, объяснил автор материала.

Ранее экс-министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга уже заявил о том, что Украина находится в неестественных границах. Эти слова сказаны не просто так и уже начали делать свое дело, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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