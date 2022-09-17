Украина превратилась в пожирающего самого себя монстра | 360°

Эксклюзив 17 сентября 2022, 22:31 Поделиться Telegram

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Viber Украина превратилась в пожирающего самого себя монстра «Голос Мордора»: Украина не состоялась, как государство и стала пожирающим себя монстром Pxhere.com

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Украина находится в неестественных границах, заявил экс-министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга. По его мнению, страна должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. Эти слова сказаны не просто так и уже начали делать свое дело, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Неестественные границы Украины

Кто-то должен был это сказать обязательно. Этим человеком оказался румынский политик, бывший глава МИД страны Андрей Марга. И не думайте, что эти слова смоет водой, или унесет ветром. Нет, они сказаны не просто так и уже начали делать свое дело, медленно, но неумолимо.

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Господин Марга сказал очевидное: «Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории. Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым».

Тут можно придираться к деталям и к географии — просто потому, что России Украина должна отдать куда больше своих территорий, но по сути — все верно.

Pxhere.com

Украина — пожирающий сам себя монстр

А еще — это одна из причин того, что Украина не состоялась, как государство и превратилась в то, во что обязательно должна была превратиться — в пожирающего самого себя монстра, который создает очень много проблем своим соседям.

Самое большое заблуждение в том, что на Украине можно создать политическую нацию. Сама структура того слоя общества, которое позиционирует себя как «щирое украинство», отвергает эту возможность на корню.

Во-первых — население Украины состоит из нескольких, хоть и достаточно близких, но все же разных этнических групп. Я это говорю не о русских и украинцах. Это — полностью о той нации, которую принято называть украинцами, но которая единой нацией не является, как бы ее ни пытались притянуть к этому знаменателю за уши.

РИА «Новости»

Что общего в галичан, гуцулов и восточных малороссов? Да вообще ничего. Даже язык разный и это не получается исправить никак долгие годы, включая времена советской украинизации и постсоветское построение единой политической нации. А кроме того — разные культуры, обычаи и традиции. И даже религии.

История не ошибается

Но главное то, что и сама Украина — государство абсолютно лоскутное, каким-то чудом получившее огромную часть своих территорий, на которых проживаю те люди, которые не имеют ничего общего даже с теми, кого сейчас принято называть «украинцами».

РИА «Новости»

В первую очередь — это русские. Да, у многих из них сейчас полностью обработано сознание, но остался язык и культура, которую они в себе пытались подавить, но есть кое-что, что подавить никак нельзя. И что обязательно, рано или поздно, выйдет наружу. И если не решить эти вопросы сейчас — потом будет еще тяжелее.

Просто потому, что их и сейчас решать уже поздновато. Надо было все это делать в 1991 году, спокойно и миром. Путем какой-то конференции по новообразованным государствам на территории бывшего СССР. И то, что это не было сделано тогда, неминуемо вело к отложенной гражданской войне.

История — тетка очень злая. Она любит возвращать все на круги своя, особенно если когда-то что-то пошло не по ее законам. Она может подождать, она никогда не торопится, но она обязательно расставит все по своим местам.

И то, что не должно принадлежать Украине — она расставит по правильным местам неизбежно. Это люди совершают ошибки, а история — нет.

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