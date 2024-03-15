Мир 15 марта 2024, 13:53 Запад обвинили в растрате средств для ВСУ в своих интересах Newsweek: западные союзники мешают Украине тратить деньги на производство оружия U.S. Department of Defense

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Западные союзники мешают Украине тратить выделяемые стране деньги на производство собственного оружия. Европа при этом использует средства в своих интересах. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Из 68 миллиардов долларов помощи, одобренной конгрессом для Украины, почти 90% тратятся в США», — отметили авторы статьи.

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Вместо поддержки украинского военно-промышленного комплекса Запад настаивает на покупке зарубежного оружия. А республиканские производители просто не могут продавать свои товары за рубежом, так как лицензии на экспорт не выдавались с начала конфликта, отметили авторы материала.

Из-за отсутствия государственных заказов украинские оружейные предприятия уволят часть работников и сократят производственные мощности. Все это негативно скажется на боеспособностях государства, резюмировали журналисты.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что американские власти начали готовить общественность и политический истеблишмент к бегству с Украины. По его мнению, в США начали понимать, что ситуация зашла слишком далеко.