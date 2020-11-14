Украину предупредили о возможных случаях «суперинфекции»

Специалист отметил, что циркуляции вируса гриппа в стране пока не зафиксировали. Однако есть рост заболеваний с похожими симптомами.

«Здесь может быть два сценария. Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом и это достаточно тяжелое течение заболевания», — сказал Ляшко.

По его словам, все меры, которые применяются на Украине на данный момент — маски и социальная дистанция, — это только профилактика, но не постоянная защита.

ИА Nation News уточнило, что за минувшие сутки на Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом. Положительные тесты сдали 12 524 человека. Предыдущий максимальный показатель установили сутками раньше, когда коронавирус подтвердился у 11 787 граждан.

На этой неделе стало известно, что в больницу с подтвержденным коронавирусом попал президент Украины Владимир Зеленский. С ним госпитализировали и руководителя его офиса Андрея Ермака. Врачи поместили чиновников в изолированные палаты, куда провели специальную связь, чтобы они могли работать.

Как сообщило РИА ФАН, главный врач больницы «Феофания», где проходит лечение украинский лидер, Игорь Семенив рассказал, что затраты медицинского учреждения на высокопоставленного пациента такие же, как и на других больных: 7,8 тысячи гривен в день.