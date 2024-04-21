Мир 21 апреля 2024, 23:10 Украину предупредили о скорых ударах России по всей ее территории Меркурис: ВС России теперь могут бить по любым целям на территории Украины Пентагон

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Российская армия, уничтожая украинские системы ПВО, увеличивает возможности нанесения ударов по всей территории Украины. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский эксперт Александр Меркурис.

«Похоже, уничтожили еще одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят, на Украине по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует», — заявил аналитик.

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Меркурис отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг признал срочность задачи по поставке на Украину систем ПВО от европейских союзников. Эксперт считает, что это приведет к снижению обороноспособности самих стран Евросоюза.

Накануне Меркурис сообщил, что российская армия разбомбила несколько установок ПВО С-300. В ту же ночь ВС РФ ликвидировали несколько украинских МиГ-29.