Украину предупредили о скором коллапсе из-за коронавируса

Украине нужно решить вопрос с нехваткой мест в больницах для пациентов с COVID-19. Если этого не сделать, страну ждут проблемы посерьезнее тех, с которыми столкнулась Италия в самые страшные моменты пандемии.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин в беседе с порталом «Обозреватель» призвал украинские власти «переходить от количественных показателей к качественным». Для этого необходимо и создание достаточного коечного фонда, и оснащение больниц для работы с тяжелыми больными.

«Если центральные и региональные власти будут действовать сообща, <…> коллапса удастся избежать», — заметил медик.

Пока что украинские врачи с возросшей нагрузкой не справляются и уходят — в том числе из-за «нищенских зарплат». Кроме того, медперсонал нужно обеспечивать средствами индивидуальной защиты, проводить в палаты кислород и подключать ИВЛ и другую необходимую технику.

«Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности», — подчеркнул Александрин.

По его словам, пандемия обнажила проблемы, существующие как в системе здравоохранения Украины, так и в самой жизнедеятельности государства. Неготовыми оказались не только лечебные учреждения, но и другие социально значимые объекты: детские сады и школы. В них, например, до сих пор отсутствует эффективная вентиляция, что делает учреждения более уязвимыми перед коронавирусной инфекцией.

Государство, считает эпидемиолог, должно донести до населения, насколько важны меры по борьбе с COVID-19, и создать все необходимые условия для их выполнения. Разразившуюся эпидемию он назвал социальной проблемой. Ответственность за ее решение должны нести многие представители власти, а не только профильное ведомство.