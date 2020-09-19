Врач предрек скорую «смерть» украинской госмедицине

В ближайшие годы на Украине исчезнет государственная медицина, считает директор киевского института сердца, врач-кардиолог Борис Тодуров. По его мнению, это произойдет из-за кадрового голода.

«Если в этом году, следующем году у нас не будет хотя бы 5% [от ВВП заложено на медицину в бюджете] и нормального отношения к системе подготовки кадров, медицина умрет вообще через года два-три. Останутся частные клиники», — заявил Тодуров в эфире телеканала «112».

Он также отметил сильную кадровую эмиграцию в стране. До 40% выпускников, по его словам, в первый год после окончания медучилища уезжают из страны. Кардиолог уверен, что причина такому действию кроется в мизерных зарплатах на Украине.

Ситуация усложняется еще и тем, что денег на развитие медицины и медперсонала попросту не дают. «Научные институты практически сегодня наукой не занимаются, кафедры обучения, сегодня обучением практически не занимаются, потому что люди уходят с работы», — пояснил он. Его слова приводит «Царьград».

При этом, как уверен Тодуров, проблемы кроются в том, что последние четыре года руководить медициной в стране стали «абсолютно непрофессиональные люди».