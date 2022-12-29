29 декабря 2022, 19:19
Украину предложили признать американским штатом
Пользователи Twitter назвали Украину американским штатом из-за вложенных США денег
Украину призвали объявить американским штатом из-за непрекращающегося финансирования со стороны США. С таким предложением выступили пользователи Twitter на странице консервативной активистки и журналистки Бриджит Гэбриэл.
Несколько дней назад журналистка в социальной сети поинтересовалась, станут ли власти Украины помогать США после недавнего снежного шторма. Габриэл напомнила, что американское руководство продолжает выделять военную помощь стране.
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«Может, мы что-то пропустили и Украина давно уже американский штат», — написал под публикацией один из подписчиков.
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«До сих пор в голове не укладывается, что американцы поддерживают и защищают страну, которая не входит в НАТО», — отметил другой пользователь.
«Инфраструктура моей страны гораздо хуже, чем украинская», — добавил другой американец.
Ранее конгрессвумен Тейлор Грин обвинила власти США в оказании помощи Украине в ущерб собственному народу. По ее мнению, выделяемые Штатами средства будут защищать украинские границы, а не американские.
США
Украина
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