Мир 29 декабря 2022, 19:19 Украину предложили признать американским штатом Пользователи Twitter назвали Украину американским штатом из-за вложенных США денег Dave Sherrill / Unsplash

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Украину призвали объявить американским штатом из-за непрекращающегося финансирования со стороны США. С таким предложением выступили пользователи Twitter на странице консервативной активистки и журналистки Бриджит Гэбриэл.

Несколько дней назад журналистка в социальной сети поинтересовалась, станут ли власти Украины помогать США после недавнего снежного шторма. Габриэл напомнила, что американское руководство продолжает выделять военную помощь стране.

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«Может, мы что-то пропустили и Украина давно уже американский штат», — написал под публикацией один из подписчиков.

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«До сих пор в голове не укладывается, что американцы поддерживают и защищают страну, которая не входит в НАТО», — отметил другой пользователь.

«Инфраструктура моей страны гораздо хуже, чем украинская», — добавил другой американец.

Ранее конгрессвумен Тейлор Грин обвинила власти США в оказании помощи Украине в ущерб собственному народу. По ее мнению, выделяемые Штатами средства будут защищать украинские границы, а не американские.