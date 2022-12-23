Мир 23 декабря 2022, 09:03 Конгрессменов обвинили в защите украинских границ в ущерб американским Член конгресса США Грин раскритиковала республиканцев за очередной транш Украине Unsplash

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Некоторые республиканцы поддержали выделение киевскому режиму 45 миллиардов долларов. Они защитили украинские границы в ущерб своим, заявила в Twitter член конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских», — написала она.

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Марджори Тейлор Грин опубликовала твит, в котором раскритиковала конгрессменов. Они поддержали проект федерального бюджета на 2023 год на 1,7 триллиона долларов, почти треть которых, около 45 миллиардов рублей, передадут Украине напрямую и через европейских союзников в рамках военной и финансовой помощи. Член конгресса США назвала предателями 18 республиканцев, которые проголосовали за эти траты, и опубликовала их имена.

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Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пожаловался, что США беспрецедентно быстро поставляют Украине оружие, но она требует большего. Этот вопрос, по его словам, на переговорах в Вашингтоне обсуждали президенты Владимир Зеленский и Джо Байден.