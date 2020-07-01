Украину перестали считать суверенной

Глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что последние шесть лет Украина не является суверенным государством. По его мнению, последний шаг в этом направлении сделал Владимир Зеленский.

«Последние шесть лет в стране введено внешнее управление. Последний ход для этого внешнего управления был осуществлен господином Зеленским, подписавшим меморандум с МВФ, согласно которому Украина полностью переходит под внешнее управление — в руки так называемых внешних хозяев „слуг народа“, находящихся при власти», — объявил Виктор Медведчук на брифинге у Верховной рады, его цитирует РИА «Новости».

По мнению политика, на улицах на самом деле управляют национал-радикалы и другие представители так называемых «активистов». Так что нынешнюю власть нельзя назвать демократической или правовой.

Медведчук напомнил, что офисы «Оппозиционной платформы — За жизнь» неоднократно подвергались нападениям со стороны радикалов, но никакой официальной реакции не было.

Владимир Зеленский договорился о новом транше Международного валютного фонда. В обмен Киев уже принял закон о реприватизации банков и отменил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Кроме того, в меморандуме указано, что Украина повысит пенсионный возраст, не будет вводить новые социальные пенсии и льготы, сократит доплаты за стаж, возраст, работу на вредном производстве. Киев должен будет сократить расходы на медицину и образование и отменить ограничения на повышение коммунальных тарифов для населения.

Взамен Украина получит пять миллиардов долларов.