Депутат Рады рассказал о «тайном меморандуме» Киева и МВФ по снижению численности населения Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предположил, что власти Украины заключили некое секретное соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы снизить численность населения страны.

Парламентарий высказал предположение о «секретном меморандуме» после слов депутата от правящей фракции «Слуга Народа» Галины Третьяковой. Она заявила, что претендующие на помощь государства украинцы рожают детей «низкого качества».

«Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Собеседник телеканала добавил, что если Третьякову после таких слов не выгонят из партии, то этот план реально существует.

Ранее Третьякова предложила стерилизовать женщин в зависимости «качества детей», которых они рожают. Федерация профсоюзов Украины потребовала немедленной отставки Третьяковой