Мир 01 февраля 2023, 13:42 Украину обвинили в затягивании процесса по обмену пленными Омбудсмен Москалькова заявила, что Украина затягивает обмен пленными с Россией РИА «Новости»

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Украинские власти намеренно затягивают и осложняют процесс обмена пленными с Россией. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Отмечаю с большой тревогой, что процедура обмена военнопленных с Украиной проходит не так, как хотелось бы. Официальный Киев многих пленных украинцев, в основном рядовых и сержантов, вычеркивает из обменных списков», — написала она.

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Омбудсмен отметила, что получает много сообщений от родственников украинских военных, которые пытаются их найти.

«Мы находим этих людей живыми в качестве пленников и предлагаем обменять на российских солдат. Однако для украинских властей политическая выгода стоит выше гуманизма и милосердия. Обычные, не медийные персоны им мало интересны, что осложняет обмены», — добавила она.

Москалькова заметила, что не считает несправедливой практику повторной отправки в зону боевых действий военных, освобожденных из плена.

Ранее омбудсмен попросила Международный комитет Красного Креста активнее посещать российских военнослужащих в украинском плену.