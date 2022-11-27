Мир 27 ноября 2022, 00:03 Украину назвали неспособной выйти победителем в конфликте с Россией даже при помощи НАТО Иранский военный эксперт Абади заявил, что Украина не победит даже с помощью НАТО YouTube

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Украина не станет победителем в конфликте с Россией даже при помощи НАТО. Такое мнение выразил журналист иранского издания Kayhan, военный эксперт Сейид Мохаммад-Амин Абади.

Он пояснил, что за время проведения спецоперации президент Украины Владимир Зеленский так и не достиг заявленных целей.

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«Разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. Если в конфликт вмешается НАТО, то победителей в ядерном пепле не будет», — подчеркнул журналист.

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По его словам, последние новости доказывают, что Соединенные Штаты оказывали давление на киевский режим с целью заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Запад понимает, что Кремль не собирается уступать, однако противостояние нужно заканчивать.

Заместитель генпрокурора при президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн накануне сообщил, что завершить конфликт на Украине может помочь выход США из НАТО. По его словам, Североатлантический альянс уже устарел и потерял смысл своей работы, так как врага в лице Советского Союза больше не существует.