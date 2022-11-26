Мир 26 ноября 2022, 22:29 США предложили исключить из НАТО для завершения украинского кризиса The Hill: выход США из НАТО может помощь завершить украинский кризис РИА «Новости»

Читать 360tv в

Завершению украинского кризиса мог бы поспособствовать выход США из Североатлантического альянса. Такое мнение в своей статье для издания The Hill выразил заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн.

«Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО», — заявил он.

Реклама

Как отметил Файн, военный блок уже устарел и потерял смысл своего существования, так как СССР больше нет. Без участия американцев альянс превратится «из могучего наступательного дуба в крошечный желудь». США смогут сэкономить более 100 миллиардов долларов, если выйдут из НАТО. Сейчас эти деньги тратят на военную помощь Украине. По словам автора статьи, без подобных мер урегулировать ситуацию на Украине не получится.

Реклама

Аннулирование оборонительного соглашения уже происходило в истории США. В 1978 году отменили американо-французский договор. Это сделали по решению Конгресса. Стороны подписывали документ в 1778 году.

Ранее читатели издания Breitbart призвали власти США прекратить поставлять вооружение на Украину. Они заявили, что из страны «утекают миллиарды».