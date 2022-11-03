Украину назвали мировым центром ультраправого экстремизма | 360°

Мир 03 ноября 2022, 10:11 Украину назвали мировым центром ультраправого экстремизма Секретарь Совбеза Патрушев: англосаксы превратили Украину в «анти-Россию» freepik

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Украина фактически стала мировым центром ультраправого экстремизма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передал ТАСС.

«Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма», — сказал он на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

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По его словам, англосаксы организовали государственный переворот на Украине в 2014 году и начали «ускоренную трансформацию Украины в так называемую анти-Россию». Таким образом англосаксы не только готовят плацдарм для давления на Россию, но и создают прецедент для дробления русского этноса, чтобы полностью его искоренить

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Патрушев также напомнил, что Россия борется именно «именно с марионеточным киевским режимом», в котором простых украинцев используют как разменную монету.

Также, по его словам, аналогичным способом Соединенные Штаты действовали перед началом Второй мировой войны. Они потворствовали Гитлеру в надежде направить нацистский режим против России, и в результате погибли десятки миллионов людей.

Патрушев также заявил, что мировой глобальный кризис вызван желанием Запада доминировать над всеми. По его словам, главными жертвами санкций против России стали страны Европы и их граждане.