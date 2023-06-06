Мир 06 июня 2023, 04:44 Украину назвали «кишащей нацистами клоакой» Либертарианская партия США сочла Украину «кишащей нацистами клоакой» Unsplash

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Украину сочли «кишащей нацистами клоакой». Такое мнение высказали представители Либертарианской партии США в официальном Twitter-аккаунте политического объединения. Как указано в сообщении, Украина не заслуживает средств американских налогоплательщиков.

«Украина — это кишащая нацистами клоака, которая не заслуживает ни копейки от американских налогоплательщиков», — сказано в сообщении партии.

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Корпоративные СМИ и госдепартамент в своем стремлении заставить замолчать противников украинского конфликта называют сообщения о нацистах на Украине «российской пропагандой», указали представители Либертарианской партии США.

Эта партия характеризует себя как третья по величине в Штатах. Она не представлена в федеральных законодательных органах и ни одним губернатором. У партии имеется один мандат в палате представителей штата Вайоминг. Более 700 тысяч американцев относят себя к либертарианской партии.

Журналисты The New York Times ранее указали, что из-за того, что среди ВСУ до сих пор преобладает нацистская символика, Украина может остаться без поддержки со стороны Запада. Западные дипломаты, журналисты и правозащитные группы оказались в сложном положении из-за этого, ведь если они открыто скажут про нацистские образы в ВСУ, то признают правоту России в вопросе начала СВО, а если промолчат — эти идеи могут распространиться.