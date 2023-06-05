Мир 05 июня 2023, 21:26 Последствия использования ВСУ нацистской символики назвали на Западе NYT: Украину могут оставить без поддержки Запада из-за нацистской символики в ВСУ Официальный сайт президента Украины

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В рядах ВСУ до сих пор преобладает нацисткая символика. Из-за этого Украина может потерять поддержку Запада, указано в материале газеты The New York Times.

«Двойственность Украины в отношении этих символов, а иногда даже их принятие, рискуют возродить образы, на уничтожение которых Запад потратил более полувека», — написали авторы статьи.

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Многие украинские военные носят на форме символы нацистского режима или военных формирований той эпохи, а некоторые говорят, что эта символика демонстрирует суверенитет и гордость Украины. Все это происходит, несмотря на отрицание со стороны официальных лиц в правительстве страны поддержки нацистской идеологии.

«В украинском контексте меня беспокоит то, что люди в Киеве, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признать и понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины», — пояснил исследователь международных ультраправых движений Майкл Колборн.

В сложное положение из-за этого попали западные дипломаты, журналисты и правозащитные группы, отмечено в материале. Если они начнут открыто говорить про нацистские образы в ВСУ, то признают правоту России в вопросе начала СВО, а если промолчат, то эти идеи могут распространиться.

Еще в мае офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что на Украине де-факто установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса. Он заметил, что власти Киева одобряют удары по местности, где находятся магазины и школы. В результате среди мирного населения есть жертвы.