Украинцы выбили женщине зубы из-за русского языка

Одна из жительниц Киева стала жертвой ненависти к русскому языку на Украине. Женщине сломали нос и выбили зубы неизвестные мужчины. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

На киевлянку напали 9 февраля на улице Оноре де Бальзака в Киеве. Ее увидели на лавочке прохожие, которые вызвали скорую и полицию. Женщина сидела вся в крови. Приехавшие медики увидели у нее выбитые зубы и сломанный нос. Пострадавшую доставили в больницу для оказания помощи.

Рассказать все подробности нападения она не смогла, пишет «Информатор». Но, по ее словам, ее избили несколько подвыпивших мужчин из-за того, что она говорила на русском языке.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

На Украине уже пол года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает использование украинского языка со всех сферах жизни общества. Он является обязательным в государственных и социальных учреждениях.