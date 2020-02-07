Стоматолог в Киеве отказался лечить русскоговорящих пациентов

Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич сказала, что перестанет лечить русскоязычных пациентов. Она будет работать только с теми, кто говорит на украинском языке.

Козак-Кедич поясняла, что сделает это в качестве эксперимента. Об этом сообщил портал Strana.ua.

«Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю „языка“», — заявила она в своем Facebook.

Врачу интересно, сколько человек в этом случае перейдут на государственный язык, а сколько пойдут к другому стоматологу. На такую идею ее натолкнул случай в маршрутке.

Водитель проигнорировал просьбу русскоговорящего пассажира высадить его на остановке. Украинец сделал вид, что не понимает русского. Интересно, что спустя какое-то время Ирина удалила пост про свой эксперимент. Неясно, состоялся он или нет.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует на Украине с середины июля 2019 года. Он говорит о том, что во многих сферах жизни можно использовать только украинский язык. Из-за этого в стране регулярно происходят конфликты.

Недавно скандал разгорелся вокруг одной из участниц отбора на Евровидение Екатерины Гуменюк (Ассоль). Она представила свою песню Save it на русском языке.