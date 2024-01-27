Мир 27 января 2024, 06:00 Украинцы смотрели контент из России в качестве протеста — депутат Рады Депутат Рады Федина: Украина не может запретить контент из России в интернете Unsplash

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Украина не может запретить своим жителям доступ к российскому контенту. Об этом заявила депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федина на YouTube-канале NewsRoom.

«Нужно понимать, что у нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят», — сказала она.

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Также парламентарий возмутилась из-за поведения молодежи на Украине. Она объяснила, что некоторые подростки специально смотрят контент из России в качестве «протеста» против украинизации. Федина рассказала, что однажды видела двух жительниц Львова, которые использовали соцсеть «ВКонтакте», заблокированную на территории страны.

Ранее вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что на Украине не могут снимать такие сериалы, как в России. Так он прокомментировал нашумевший российский проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».