Мир 02 января 2024, 09:12 Депутат Рады признал превосходство кинематографа России после выхода «Слова пацана» Вице-спикер Рады: Украине нечего противопоставить российскому «Слову пацана» РИА «Новости»

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На Украине не могут снимать такие сериалы, как в России, заявил вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко в интервью «Укринформ». Таким образом он прокомментировал ставший популярным среди украинской молодежи проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По мнению депутата, что-либо противопоставить российскому сериалу украинская сторона неспособна.

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«Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова», — пояснил Корниенко.

Он заметил, что нужно перестроить информационно-идеологическую работу с молодежью. При этом вице-спикер не смог вспомнить ни одного хорошего украинского сериала, снятого для подростков.

Сериал «Слово пацана» вышел в России в ноябре. В декабре Минкультуры Украины призвало молодежь страны отказаться от его просмотра.

Сценарист проекта Андрей Золотарев уверен, что, несмотря на запрет, «Слово пацана» продолжат смотреть. В этом украинцам помогут сайты с пиратским контентом.