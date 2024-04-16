Мир 16 апреля 2024, 00:32 «Украинцы слабеют». Чешский наемник рассказал о плачевной ситуации в рядах ВСУ Чешский наемник ВСУ Петр: военные ВСУ слабеют на поле боя, не хватает снарядов РИА «Новости»

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Военные Украины серьезно ослабли за два года ведения боевых действий. Об этом корреспондентам iDNES заявил наемник ВСУ из Чехии Петр.

«Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики», — сказал он.

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Авторы статьи отметили, что сейчас украинским солдатам не хватает оружия и снарядов. Стране недостаточно помощи от западных союзников.

«Много хороших ребят уже погибли или были ранены. Перспективы, на мой взгляд, не радужные», — сказал чешский наемник.

Ранее во французской газете Le Figaro заявили, что на Западе начали обсуждать вероятность поражения Украины из-за дефицита военной помощи. Ситуация на поле боя для ВСУ сложилась трудная, после провального контрнаступления в 2023 году армия Украины перешла в оборону. При этом войска России постоянно пытаются прорвать линию противника.