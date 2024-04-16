16 апреля 2024, 00:32
«Украинцы слабеют». Чешский наемник рассказал о плачевной ситуации в рядах ВСУ
Чешский наемник ВСУ Петр: военные ВСУ слабеют на поле боя, не хватает снарядов
Военные Украины серьезно ослабли за два года ведения боевых действий. Об этом корреспондентам iDNES заявил наемник ВСУ из Чехии Петр.
«Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики», — сказал он.
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Авторы статьи отметили, что сейчас украинским солдатам не хватает оружия и снарядов. Стране недостаточно помощи от западных союзников.
«Много хороших ребят уже погибли или были ранены. Перспективы, на мой взгляд, не радужные», — сказал чешский наемник.
Ранее во французской газете Le Figaro заявили, что на Западе начали обсуждать вероятность поражения Украины из-за дефицита военной помощи. Ситуация на поле боя для ВСУ сложилась трудная, после провального контрнаступления в 2023 году армия Украины перешла в оборону. При этом войска России постоянно пытаются прорвать линию противника.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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