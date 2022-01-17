Украинцы пожаловались на дискриминацию русскоязычных граждан

Переход печатных СМИ Украины на государственный язык является дискриминацией и притеснением русскоязычных граждан. Об этом заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на сайте организации.

Ранее сообщалось, что все печатные СМИ Украины с 16 января должны издаваться полностью на государственном языке. С этого дня в силу вступает положение 25 статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Положение обязывает печатные СМИ страны выпускать не менее 50% тиража на украинском языке.

Представители ОПЗЖ заявили, что такие нормы являются дискриминацией «по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона».

«Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным», — сказано в заявлении партии.

Новые законодательные нормы предполагают, что печатные СМИ могут выходить на русском языке, если 50% выпускается на государственном языке Украины. Многие средства массовой информации посчитали, что подобный дуализм не является для них рентабельным.