Газеты и журналы Украины переходят на государственный язык

Все печатные СМИ Украины с 16 января должны издаваться полностью на государственном языке. С этого дня в силу вступает положение 25 статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Это положение обязывает печатные СМИ страны выпускать не менее 50% тиража на украинском языке.

«Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день», — объяснил на своей странице в социальной сети Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он рассказал, что по предоплате СМИ на иностранном языке можно распространять лишь в том случае, если читатели имеют возможность подписаться на аналогийчный украиноязычный тираж. Исключение сделали для региональных изданий, которые должны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года. При этом доля СМИ на украинском языке в каждой точке распространения должна составлять 50%.

Нормы закона не распространяются на прессу, издающуюся на крымско-татарском и других языках «коренных народов Украины». Русский язык под эти исключения не подпадает.

С июля 2022 года за эти нарушения начнут взимать штраф в размере до 8,5 тысячи гривен (около 300 долларов). При повторном нарушении штраф увеличится.