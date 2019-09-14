Украинцы перешли на дрова из-за цен на газ

Украинцы переходят с газа на дрова на фоне продолжающегося падения уровня жизни. Такое заявление сделал эксперт по энергетическим вопросам, член Академии наук Украины Валентин Землянский.

«Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране», — сказал Землянский в эфире телеканала «112».

Он сообщил, что на Украине продолжает падать уровень потребления газа. По его мнению, с социально-экономической точки зрения динамика выглядит очень негативно.

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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее рассказал, что его источник в «Нафтогазе» сообщил о панике в компании. Там ожидают коллапс после прекращения транзита российского газа на Украине. В случае прекращения транзита цены на газ сильно вырастут, а часть регионов может вообще остаться без газоснабжения.

Повышение цен на газ является ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. С 2013 года цена на газ выросла более чем в 10 раз, до 8,5 тысячи гривен (22 тысячи рублей) за тысячу кубометров.