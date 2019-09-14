Украинцы перешли на дрова из-за цен на газ
«Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране», — сказал Землянский в эфире телеканала «112».
Он сообщил, что на Украине продолжает падать уровень потребления газа. По его мнению, с социально-экономической точки зрения динамика выглядит очень негативно.
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее рассказал, что его источник в «Нафтогазе» сообщил о панике в компании. Там ожидают коллапс после прекращения транзита российского газа на Украине. В случае прекращения транзита цены на газ сильно вырастут, а часть регионов может вообще остаться без газоснабжения.
Повышение цен на газ является ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. С 2013 года цена на газ выросла более чем в 10 раз, до 8,5 тысячи гривен (22 тысячи рублей) за тысячу кубометров.