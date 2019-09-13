Экс-депутат Рады предрек «Нафтогазу» конец после прекращения транзита из России

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко объявил, что в «Нафтогазе» ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа на Украине. Об этом ему сказал источник в компании.

По словам Журавко, специалисты «просто в шоке» от того, что может произойти зимой, когда транзит российского газа прекратится.

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«Так вот, я тебе хочу сказать, Алексей, без транзита российского газа в Европу через Украину, нам придет полный конец. А мы входим в зиму. У нас на сегодняшний день и так газа не хватает», — цитирует депутат своего друга в Facebook.

Журавко заявил, что растиражированная в СМИ информация о закачке в украинские хранилища 17 миллиардов кубометров газа не соответствует действительности. В «Нафтогазе», как утверждает бывший депутат, уверены, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через Украину.

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Экс-депутат написал, что если транзит все-таки будет остановлен, газ на Украину будет поступать очень дорогим, а некоторые регионы, в том числе Одесса, Запорожье, Мариуполь, окажутся без газоснабжения.

Действующие контракты с Украиной на поставку и транзит российского газа истекают в конце 2019 года. Ранее Евросоюз предложил сторонам подписать новый контракт на 10 лет, но в России заявили, что он должен быть коммерчески интересным.