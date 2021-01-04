Украинцы перекрыли трассу и потребовали снизить стоимость распределения газа

«На автомобильной дороге Киев — Харьков, вблизи села Засулье, продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10:15 (11:15 по Москве). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа», — говорится в сообщении полиции.

Позже пресс-служба обновила пост и рассказала, что акция закончилась через два часа. Движение на трассе восстановили. В протесте приняли участие жители Засулья и соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов.

Ранее оператор украинской газотранспортной системы сообщил, что в 2020 году транзит российского газа в Европу через Украину составил 55,8 миллиарда кубометров. Это на 38% меньше показателя позапрошлого года. Как пишет RT, в конце декабря Украине предрекли рост цен на природный газ в 2021 году. В НАК «Нафтогаз» анонсировали увеличение расценок уже в январе.