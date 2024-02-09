Мир 09 февраля 2024, 22:40 «Украинцы обречены». Американский профессор предрек Украине печальную судьбу Профессор Миршаймер: США деньгами продлевают катастрофу, но ВСУ уже обречены Pixabay

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Администрация президента США Джо Байдена хочет предоставить Украине дополнительную финансовую помощь, чтобы продлить военные действия. Но ВСУ уже обречены, и американские деньги лишь продлят катастрофу, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Эти деньги просто способствуют продолжающейся катастрофе. <…> Обратите внимание на расстановку сил: очевидно, что украинцы обречены», — отметил Миршаймер.

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Профессор призвал задуматься над словами Байдена, когда тот говорит о тяжелом положении ВСУ и натиске российской армии. Миршмаймер заявил, что более разумным было бы начать мирное урегулирование конфликта, вместо продолжения финансирования ВСУ. Украина не сможет одержать верх и в любом случае потеряет еще больше территорий, подчеркнул профессор.

Тем временем Украина начала готовить план на случай прекращения помощи США. В стране планирую поднять налоги, сократить расходы и расширить продажи внутренних облигаций.