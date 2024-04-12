Мир 12 апреля 2024, 01:48 Украинцы начали сливать России координаты ВСУ Небензя: жители Украины начали делиться координатами ВСУ с Россией РИА «Новости»

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Украинцы начали активно делиться с Россией координатами военных объектов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в <…> регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координаторами военных складов ВСУ», — рассказал Небензя.

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Также они раскрывают местоположение сосредоточения воинских резервов. По словам дипломата, такие действия украинцев говорят об их реальном отношении к киевской власти и тому, что происходит в стране.

Ранее Небензя заявил, что в боевых действиях на Украине сейчас происходит «коренной перелом», и ни новая помощь Запада, ни «мясные штурмы» ВСУ не смогут этого изменить.