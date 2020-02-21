Украинцы извинились перед вернувшимися из Уханя земляками
Украинцы извинились перед эвакуированными из Уханя соотечественниками за тех людей, которые устроили панику и строили баррикады, чтобы не пропустить «прокаженных» земляков. Об этом сообщил «Царьград».
Украинцы признались, что им стыдно за таких «недочеловеков» и «колхозное быдло». По их словам, в такой ситуации надо бояться не коронавируса, а «разложения мозга». Некоторых шокировало произошедшее, и они выразили надежду, что в зарубежных СМИ показали, как украинцы прорывались к себе на родину с боем.
«Держитесь! Большинство с Вами!» — написали пользователи соцсетей.