01 апреля 2024, 21:28
Украинцы испугались появления железной дороги в Крым через новые регионы РФ
Рогов: на Украине боятся появления железной дороги в Крым через новые регионы
Правительство Украины встревожено из-за новостей о появлении железной дороги в Крым через новые регионы РФ, потому что это послужит альтернативой железнодорожной ветки Крымского моста. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».
«Теперь будет две железнодорожные ветки, которые свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов», — сказал он.
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По его словам, дорога поможет стабилизировать снабжение новых регионов, разгрузит и подстрахует Крымский мост.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* пообещал устроить теракт на железной дороге, которую российская сторона прокладывает на своих новых территориях. Он отмечал, что такие действия России представляют серьезную проблему для киевского режима.
Крымский мост
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