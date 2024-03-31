31 марта 2024, 22:22
Глава ГУР Буданов пригрозил устроить диверсию на РЖД
Глава ГУР Буданов счел проблемой железную дорогу в новых регионах России
Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов пригрозил устроить теракт на железной дороге, которую Россия прокладывает на новых территориях. Его слова передало издание РБК-Украина.
«Россия действительно уже больше года строит железную дорогу, <…> это может представлять для нас серьезную проблему», — заявил Буданов.
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Глава ГУР намекнул, что украинские силы могут создать проблемы с сухопутной частью ЖД-путей, и это будет проще, чем уничтожить Крымский мост.
Ранее МИД РФ обвинил Украину в организации терактов на территории России. По информации внешнеполитического ведомства, следствие установило связь Украины с террористами. В МИД напомнили, что в результате таких преступлений погиб военкор Владлен Татарский, получил ранения писатель Захар Прилепин, а пять мирных жителей погибли во время теракта на Крымском мосту.
МИД России потребовал от властей Украины арестовать и выдать всех причастных к этим преступлением. В том числе, главу СБУ Василия Малюка, который признался в организации теракта на Крымском мосту.
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