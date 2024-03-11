Мир 11 марта 2024, 01:32 Украинцу не помогла латексная маска и гидрокостюм для побега в Молдавию Украинец в латексной маске попытался сбежать в Молдавию Freepik

Читать 360tv в

На Украине задержали жителя Одессы, который пытался инкогнито покинуть страну. Об этом сообщил Telegram-канал Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.

Мужчина в гидрокостюме намеревался переплыть реки Турунчук и Днестр и попасть на территорию Молдавии. Чтобы его не опознали по видеокамерам, беглец надел латексную маску.

Реклама

При задержании у него обнаружили монокуляр и сумку-холодильник, в которую он положил нож, фонарь и перчатки. Дело направили в суд.

Ранее житель Украины купил свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы уехать за границу. Его задержали на границе с Венгрией. Но при проверке документов пограничники установили, что у украинца есть только два ребенка. Инспекторы определили, что третье свидетельство о рождении является подделкой.