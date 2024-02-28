Мир 28 февраля 2024, 10:08 Украинец «купил» третьего ребенка, чтобы сбежать за границу Житель Украины купил свидетельство о рождении ребенка, чтобы уехать за границу

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Житель Украины купил свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы уехать за границу. Об этом сообщило украинское издание ТСН.

Его задержали в Закарпатской области Украины на границе с Венгрией. На пункте пропуска «Тиса» 27-летний мужчина вместе со своим паспортом показал три свидетельства о рождении. Но при проверке документов пограничники установили, что у украинца есть только два ребенка. Инспекторы определили, что третье свидетельство о рождении является подделкой.

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Военнообязанный мужчина признался, что купил документ в интернете. Поддельное свидетельство ему обошлось в две тысячи долларов.

Еще одного военнообязанного уклониста поймали на границе. Житель Ивано-Франковска пытался выехать с территории Украины на поезде. Он показал пограничникам временное удостоверение военнообязанного и справку о прохождении комиссии, согласно которой он якобы непригоден к службе. Но оба документа оказались подделками.

Недавно на украинской границе пограничники остановили катафалк. В нем обнаружили спрятанного 10-летнего ребенка и мужчину, которого находящийся за рулем священник пытался вывезти за границу.