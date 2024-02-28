28 февраля 2024, 10:08
Украинец «купил» третьего ребенка, чтобы сбежать за границу
Житель Украины купил свидетельство о рождении ребенка, чтобы уехать за границу
Житель Украины купил свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы уехать за границу. Об этом сообщило украинское издание ТСН.
Его задержали в Закарпатской области Украины на границе с Венгрией. На пункте пропуска «Тиса» 27-летний мужчина вместе со своим паспортом показал три свидетельства о рождении. Но при проверке документов пограничники установили, что у украинца есть только два ребенка. Инспекторы определили, что третье свидетельство о рождении является подделкой.
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Военнообязанный мужчина признался, что купил документ в интернете. Поддельное свидетельство ему обошлось в две тысячи долларов.
Еще одного военнообязанного уклониста поймали на границе. Житель Ивано-Франковска пытался выехать с территории Украины на поезде. Он показал пограничникам временное удостоверение военнообязанного и справку о прохождении комиссии, согласно которой он якобы непригоден к службе. Но оба документа оказались подделками.
Недавно на украинской границе пограничники остановили катафалк. В нем обнаружили спрятанного 10-летнего ребенка и мужчину, которого находящийся за рулем священник пытался вывезти за границу.
Венгрия
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