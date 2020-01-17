Конкурс на выбор талисмана переписи населения 2020 начался. Как принять участие?

14 января начался прием работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 года. Автор-победитель получит 60 тысяч рублей.

Талисманом переписи населения может стать человек, животное или любой предмет. Например, талисманом предыдущей переписи был мальчик в футболке с эмблемой ВПН-2010. При создании своего проекта участники конкурса могут использовать официальную символику ВПН-2020. Все работы должны быть авторскими, нельзя копировать элементы и типажи уже существующих персонажей.

Работу победителя разместят на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы получит денежный приз — 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля. Принять участие в конкурсе могут граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020, заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу.

Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей. Один участник может представить не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь. По итогам голосования будет составлен шорт-лист работ, набравших наибольшее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каждый член жюри выставит определенное число баллов самым достойным работам. После подсчета баллов будет определен победитель, создавший лучший талисман всероссийской переписи населения 2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.