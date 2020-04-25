Украинцев силой выгнали из закрытого на карантин рынка

Жители города Каменское Днепропетровской области Украины отказались покидать закрытый на карантин рынок. Торговцы возмущались, что прямо перед закрытием оплатили полагающийся налог.

На странице «Типичный Днепродзержинск» в Facebook появилось видео, на котором видно большое количество не только торговцев, но и посетителей, которые отказались покидать рынок. Отмечается, что видео было сделано 25 апреля.

Несколько десятков недовольных горожан объявили, что никто их не предупреждал о закрытии. Более того, буквально за час до этого торговцы заплатили полагающийся налог в тысячу гривен.

«У торговцев взяли местовое, санэпид, налог в общей сложности 1000 гривен, а через один час закрыли. Знали заранее, но бабки забрали», — цитирует «Обозреватель» одного из местных жителей.

На кадры попал момент, как охранники, не церемонясь, толкают и силой выгоняют одного из жителей Каменского.

На Украине с начала эпидемии зафиксировали более восьми тысяч случаев заражения коронавируом. Только за последние сутки число больных выросло на 478 человек.