Украинцев предупредили о снижении пенсий

Украинские власти предупредили граждан о предстоящем понижении пенсий. Это делается из-за нехватки денег в бюджете и теневой занятости.

Как написало украинское издание «Обозреватель», это одна из главных проблем, которая требует срочных действий правительства.

«При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться», — заявила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.

По данным издания, примерно 82 процента граждан имеют получают пенсию не выше четырех тысяч гривен (10,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что депутат Рады Елизавета Богуцкая заявила, Украина не должна выплачивать пенсии жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, поскольку они могут поддерживать Россию.