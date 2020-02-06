Украина не хочет платить пенсии «пророссийским» жителям Донбасса

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Богуцкая заявила, что отказывается поддерживать законопроект о пенсиях для жителей Донбасса. Они якобы имеют слишком «пророссийские настроения». Народная избранница состоит в партии «Слуга народа».

По мнению Богуцкой, Украина не должна выплачивать пенсии жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, поскольку они могут поддерживать Россию.

«Я категорически против этого закона. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?» — приводит телеканал «112» слова парламентария.

Богуцкая также считает, что принятие этого законопроекта — это «плевок» в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и все еще не получил никаких выплат.

Некоторые территории Донбасса заявили о своей независимости после произошедшего в 2014 году госпереворота на Украине. В ноябре того же года выплаты пенсий и социальных льгот жителям ДНР и ЛНР были прекращены.